Megemlékezés

6 órája

Embereket deportáltak Tiszafüred határába, szenvedéseik előtt hajtottak fejet

Címkék#Kitelepítettek Találkozója#deportálás#megemlékezés

A hortobágyi deportálások 75. évfordulójára emlékeztek Kócsújfalun.

Rózsa Róbert
Embereket deportáltak Tiszafüred határába, szenvedéseik előtt hajtottak fejet

Megemlékeztek a kócsújfalui deportálásokra múlt pénteken

Fotó: Facebook.com / F. Kovács Sándor

Koszorúzással, istentisztelettel, mécsesgyújtással emlékeztek múlt pénteken Tiszafüred-Kócsújfalun a 75 évvel ezelőtti deportálásokra. A Kitelepítettek Találkozója minden évben alkalmat ad arra, hogy fejet hajtsunk a szenvedők emléke előtt, egyúttal felhívja a figyelmet, mennyire fontos az emlékezés, hogy hasonlóra soha többé ne kerülhessen sor – írta oldalán a térség országgyűlési képviselője. A megemlékezésen részt vevő F. Kovács Sándor kiemelte, a helyi közösség kötelessége megőrizni történeteket, mert csak így építhetünk értékálló jövőt Tiszafüred és a térség számára is. A múlt sebeinek gyógyítása közös kötelességünk – hangsúlyozta.

 

