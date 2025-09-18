szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszöntés

1 órája

Meglepték a gyönyörű kort megélő tiszaderzsi asszonyt – itt a fotó

Címkék#Kupai Lajosné#szépkorúak#köszöntés#születésnap

Szép kort élt meg a tiszaderzsi Kupai Lajosné. Családja mellett a település is felköszöntötte.

Rózsa Róbert
Meglepték a gyönyörű kort megélő tiszaderzsi asszonyt – itt a fotó

Tiszaderzs települése is felköszöntötte a kilencvenedik születésnapját betöltő Kupai Lajosnét

Fotó: Facebook.com / Tiszaderzs település

Kikerült a kilencvenes lufi egy tisztes tiszaderzsi házra. Oka jelentős: épp ekkora kort élt meg a településen lakó Kupai Lajosné. Julika néni – ahogy ott szólítják – nem csupán szerettei körében ünnepelhetett. Mint a községi önkormányzat szerdán beszámolt, a szépkorú asszonyt a település is felköszöntötte. Tiszaderzs nevében Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester adott át elismerést az ünnepeltnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu