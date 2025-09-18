Köszöntés
1 órája
Meglepték a gyönyörű kort megélő tiszaderzsi asszonyt – itt a fotó
Szép kort élt meg a tiszaderzsi Kupai Lajosné. Családja mellett a település is felköszöntötte.
Tiszaderzs települése is felköszöntötte a kilencvenedik születésnapját betöltő Kupai Lajosnét
Fotó: Facebook.com / Tiszaderzs település
Kikerült a kilencvenes lufi egy tisztes tiszaderzsi házra. Oka jelentős: épp ekkora kort élt meg a településen lakó Kupai Lajosné. Julika néni – ahogy ott szólítják – nem csupán szerettei körében ünnepelhetett. Mint a községi önkormányzat szerdán beszámolt, a szépkorú asszonyt a település is felköszöntötte. Tiszaderzs nevében Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester adott át elismerést az ünnepeltnek.
