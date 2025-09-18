Meglepték a gyönyörű kort megélő tiszaderzsi asszonyt – itt a fotó

Kikerült a kilencvenes lufi egy tisztes tiszaderzsi házra. Oka jelentős: épp ekkora kort élt meg a településen lakó Kupai Lajosné. Julika néni – ahogy ott szólítják – nem csupán szerettei körében ünnepelhetett. Mint a községi önkormányzat szerdán beszámolt, a szépkorú asszonyt a település is felköszöntötte. Tiszaderzs nevében Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester adott át elismerést az ünnepeltnek.