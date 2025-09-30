szeptember 30., kedd

Figyelemfelhívás

2 órája

Rózsaszín séta Abonyban: a mellrák megelőzéséért gyűltek össze a város lakói

Címkék#rendezvény#mellrák#főorvos

Rózsaszínbe borult a városháza Abonyban. A fókuszba a mellrák elleni küzdelem került, melynek jegyében egy bátorító, figyelemfelhívó sétát rendezett már 13. alkalommal a Városunk Fejlődéséért Egyesület.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint, a rendezvény a Kultúra Házában vette kezdetét, amelyen sok helybéli megjelent, a tükrös teremben szinte alig fértek el a résztvevők. Az esemény apropója a mellrák elleni küzdelem volt.

mellrák elleni küzdelem
A mellrák elleni küzdelem jegyében a városháza is rózsaszínt öltött
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Végtelenül boldog vagyok, hogy a nők ezreit megmentő figyelemfelkeltő programunk ilyen népszerű városunkban – fogalmazta meg a városvezető.

A mellrák elleni küzdelem került a középpontba Abonyban

A rendezvényen Tóth Panka előadását hallhatta a közönség, aki a Bihari János Zeneiskola tanulója, közreműködött benne Korbély Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke, a köszöntő beszédet pedig Dudinszky Anna Mónika alpolgármester mondta. Dr. Szabó Éva radiológus főorvos, abonyi díszpolgár a mellrák megelőzéséről, a gyógyítás lehetőségeiről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről tartott előadást. Pető Zsolt elmondta, hogy a főorvos asszony idei előadása eltért a korábbiaktól, mivel a betegség kapcsán saját tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal.

dr. Szabó Éva radiológus főorvos
Dr. Szabó Éva radiológus főorvos előadása alatt
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Végtelenül boldog vagyok, hogy Éva doktornő ismét köztünk lehet, és a műtét, illetve a kemoterápia után legyőzte ezt a borzasztó betegséget. Minden hölgyet biztatok arra, hogy vegyen részt a mammográfiai szűréseken, hiszen a betegség akár teljesen tünetmentes is lehet, viszont korai stádiumban a betegség gyógyítható – hangsúlyozta Pető Zsolt

 

