Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője, Keskenyné Dobos Krisztina egy fontos dologra hívta fel a figyelmet az alapítvány telephelyének legújabb lakójának érkezése után. Az 54 kennellel működő menhelyen már több mint száz kutya él, ezért biztonságuk és egészségük védelmében kénytelenek nemet mondani az újonnan érkező állatokra.

Danát pénteken hagyták a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyének kapuja előtt

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány menhelyének legújabb lakója

Az alig három hónapos nőstény kutya pénteken került a menhelyre. Egy hölgy a Zagyva partján találta, majd hazavitte, ám másnap mégis úgy döntött, az állatotthonban helyezi el a négylábút. Amikor szembesült azzal, hogy az állatmentők már nem tudnak újabb ebet befogadni – sem szabad karanténszoba, sem üres kennel nincs –, a bejáratnál akarta hagyni a kölyköt.

– A hölgyet egy kicsit sem érdekelte, hogy az utcán, a forgalom mellett így el is üthetik. Dana természetesen maradt, de az, hogy ez nekünk mennyi fejtöréssel jár, már senkit sem érdekel. Hiszen egy nem létező helyre kellett elhelyeznünk, ráadásul a több mint száz befogadott kutya mellett egy kölyök gondozása körülbelül egy órányi pluszmunkát jelent naponta – fogalmazta meg Keskenyné Dobos Krisztina.

A fekete színű, barna foltos eb türelmesen várja új gazdái jelentkezését

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Egy jelentős problémára hívta fel a vezető a figyelmet

– Nemcsak nálunk, hanem országosan is küzdenek a menhelyek, a civil szervezetek, az egyesületek és az alapítványok ezzel a helyzettel, hogy a megengedett létszámuknál jóval több kutyát próbálnak befogadni. Ilyenkor sajnos olyan helyzetek adódnak, amikor az emberek nem értik meg, hogy mindenki lehetősége véges – emelte ki Krisztina.

Egy menhely működésének jogi keretei ugyanis adottak. Az állatvédelmi törvények alapján az alapítvány nem köteles fogadni minden állatot, különösen akkor, ha az a már befogadott ebek biztonságát veszélyeztetné. Mivel a karanténszobák is megteltek, így különösen nehéz, sőt talán már lehetetlen is megoldani azt, hogy egy új ebet elkülönítsenek.

– Nem halmozhatjuk egymásra a kutyákat, nem dobálhatjuk őket egymás tetejére, hiszen élőlényekről van szó. Ezzel együtt sokkal nagyobb a rizikója annak, hogy bármilyen vírust, baktériumot vagy fertőzést – akár egy kennelköhögést – behoznak – tette hozzá a telepvezető, mivel ilyen esetben egy százfős állomány orvosi kezeltetése hatalmas számlát követelne.