Főhajtás a kubikosok nélkülözhetetlen munkája és ereje előtt

A kubikosok a 19–20. század fordulóján a legkeményebb fizikai munkát végezték. Munkagépek nélkül, puszta erejükre támaszkodva ástak, hordták a földet, és így építettek vasútvonalakat, valamint segítették a folyószabályozások megvalósulását. Munkájuk nélkül ma nem lenne kiépült vasúthálózatunk és a folyók szabályozott medre sem létezhetne. A mezőtúri megemlékezés résztvevői előttük hajtottak fejet.

A mezőtúri megemlékezés vendége volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is

Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

Mezőtúri megemlékezés a kubikusok emberfeletti munkája előtt

Szűcs Dániel polgármester közösségi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kubikosok kemény fizikai munkájának köszönhetjük, hogy megvalósultak a folyószabályozások és több száz kilométer vasútvonal épülhetett. Herczeg Zsolt kiemelte:

Tisztelettel és hálával gondolunk a nagyon kemény földmunkát végző férfiakra és az őket segítő családtagjaikra.

A megható, tiszteletteljes városi megemlékezést a Mezőtúri Hagyományőrzők Klubja indította útjára Kádár Istvánné vezetésével. A rendezvény minden évben lehetőséget ad arra, hogy a helyiek közösen fejet hajtsanak azok előtt, akik emberfeletti munkájukkal alapozták meg a modern Magyarország fejlődését.