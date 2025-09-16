1 órája
Főhajtás a kubikosok nélkülözhetetlen munkája és ereje előtt
Szeptember 13-án a kubikosok előtt tisztelegtek Mezőtúron, akik munkájukkal generációkon átívelően formálták Magyarország fejlődését. A mezőtúri megemlékezés résztvevője volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel, a város polgármestere is, akik főhajtással tisztelegtek a hajdani kétkezi munkások előtt.
A kubikosok a 19–20. század fordulóján a legkeményebb fizikai munkát végezték. Munkagépek nélkül, puszta erejükre támaszkodva ástak, hordták a földet, és így építettek vasútvonalakat, valamint segítették a folyószabályozások megvalósulását. Munkájuk nélkül ma nem lenne kiépült vasúthálózatunk és a folyók szabályozott medre sem létezhetne. A mezőtúri megemlékezés résztvevői előttük hajtottak fejet.
Mezőtúri megemlékezés a kubikusok emberfeletti munkája előtt
Szűcs Dániel polgármester közösségi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kubikosok kemény fizikai munkájának köszönhetjük, hogy megvalósultak a folyószabályozások és több száz kilométer vasútvonal épülhetett. Herczeg Zsolt kiemelte:
Tisztelettel és hálával gondolunk a nagyon kemény földmunkát végző férfiakra és az őket segítő családtagjaikra.
A megható, tiszteletteljes városi megemlékezést a Mezőtúri Hagyományőrzők Klubja indította útjára Kádár Istvánné vezetésével. A rendezvény minden évben lehetőséget ad arra, hogy a helyiek közösen fejet hajtsanak azok előtt, akik emberfeletti munkájukkal alapozták meg a modern Magyarország fejlődését.
Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső
Erre már régóta vártak: tiszta vizet öntenek a pohárba Tiszafüreden