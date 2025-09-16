szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet

1 órája

Főhajtás a kubikosok nélkülözhetetlen munkája és ereje előtt

Címkék#Szűcs Dániel#mezőtúri#kubikus#Herczeg Zsolt

Szeptember 13-án a kubikosok előtt tisztelegtek Mezőtúron, akik munkájukkal generációkon átívelően formálták Magyarország fejlődését. A mezőtúri megemlékezés résztvevője volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel, a város polgármestere is, akik főhajtással tisztelegtek a hajdani kétkezi munkások előtt.

Szoljon.hu
Főhajtás a kubikosok nélkülözhetetlen munkája és ereje előtt

A kubikosok a 19–20. század fordulóján a legkeményebb fizikai munkát végezték. Munkagépek nélkül, puszta erejükre támaszkodva ástak, hordták a földet, és így építettek vasútvonalakat, valamint segítették a folyószabályozások megvalósulását. Munkájuk nélkül ma nem lenne kiépült vasúthálózatunk és a folyók szabályozott medre sem létezhetne. A mezőtúri megemlékezés résztvevői előttük hajtottak fejet. 

mezőtúri megemlékezés
A mezőtúri megemlékezés vendége volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is
Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

Mezőtúri megemlékezés a kubikusok emberfeletti munkája előtt

Szűcs Dániel polgármester közösségi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kubikosok kemény fizikai munkájának köszönhetjük, hogy megvalósultak a folyószabályozások és több száz kilométer vasútvonal épülhetett. Herczeg Zsolt kiemelte:

Tisztelettel és hálával gondolunk a nagyon kemény földmunkát végző férfiakra és az őket segítő családtagjaikra.

A megható, tiszteletteljes városi megemlékezést a Mezőtúri Hagyományőrzők Klubja indította útjára Kádár Istvánné vezetésével. A rendezvény minden évben lehetőséget ad arra, hogy a helyiek közösen fejet hajtsanak azok előtt, akik emberfeletti munkájukkal alapozták meg a modern Magyarország fejlődését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu