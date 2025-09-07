Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla

Mindig nagy érdeklődést vált ki, ha egy új üzlet nyitása van kilátásban, Szolnokon sincs ez másképpen. Az itt élők ugyanis örülnek, ha érkezik egy kis vérfrissítés a helyi vásárlási opciók terén, így most az is nagy izgalomal töltötte el a város lakóit, hogy mi nyílik a Tószegi úton, a régi Zalla Bútorbolt helyén. A találgatások beindultak és többen határozottan állítják: tudják, milyen üzlet érkezik a városba.

Fotó: Mészáros János

Mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?

Az egyik közösségi média csoportban feltett kérdésre hamar érkeztek a jólinformált válaszok, melyekből az derült ki, hogy a Zalla Bútorbolt helyére egy népszerű multicég új üzlete költözik, méghozzá a Lidl. Ezt állítólag az épülettel egy udvaron lévő kereskedelmi egység munkatársai erősítették meg.

Közben azonban olyan pletykák is szárnyra keltek, miszerint a bútorbolt is az épületben marad, annak felső szintjét foglalva el a jövőben. Ennek némileg ellentmond, hogy az interneten fellelhető információ szerint a Zalla bútor „végleg bezárt”, illetve a megadott telefonszámon sem érhető el senki.

A kérdéssel kapcsolatban megkerestük a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságot is, de egyelőre nem érkezett sem megerősítő, sem cáfoló válasz. Amint az érintettektől hiteles információhoz jutunk, közöljük azt!

Ha a hír igaz, akkor Délibáb utcai és Széchenyi körúti után ez lesz a harmadik Lidl Szolnokon.

A Pelikán Bevásárlóközpontban is készül valami

Mint azt korábban megírtuk, a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén is új üzlet nyílik a Spar helyén. Itt már hivatalosan is megvan a bérlő és folynak a tervezési munkálatok, ám a pláza ügyvezetője egyelőre nem árulhatta el, hogy mi lesz a majd 1000 négyzetméteres üzlethelyiségben. Ezzel kapcsolatos új információ a bevásárlóközpont honlapján sem jelent meg ezidáig, így még itt is lehet fogadásokat kötni a befutóra.

Ön mit gondol? Örülne egy új Lidl üzletnek? Írja meg véleményét kommentben!