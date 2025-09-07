szeptember 7., vasárnap

Vajon mi nyílik benne?

1 órája

Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla

Címkék#Tószegi út#Zalla#bútorbolt#bezárt

Bezárt a Zalla Bútorbolt, és most ott áll egy méretes ingatlan, amiről nem tudni, mi lesz a jövője. Legalábbis hivatalosan nem tudjuk, hogy mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon, de ha hinni lehet a helyi pletykáknak, akkor egy népszerű multicég készül új üzletet nyitni.

Szoljon.hu

Mindig nagy érdeklődést vált ki, ha egy új üzlet nyitása van kilátásban, Szolnokon sincs ez másképpen. Az itt élők ugyanis örülnek, ha érkezik egy kis vérfrissítés a helyi vásárlási opciók terén, így most az is nagy izgalomal töltötte el a város lakóit, hogy mi nyílik a Tószegi úton, a régi Zalla Bútorbolt helyén. A találgatások beindultak és többen határozottan állítják: tudják, milyen üzlet érkezik a városba.

Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?
Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?
Fotó: Mészáros János

Mi nyílik a Tószegi úton, Szolnokon?

Az egyik  közösségi média csoportban feltett kérdésre hamar érkeztek a jólinformált válaszok, melyekből az derült ki, hogy a Zalla Bútorbolt helyére egy népszerű multicég új üzlete költözik, méghozzá a Lidl. Ezt állítólag az épülettel egy udvaron lévő kereskedelmi egység munkatársai erősítették meg.

Közben azonban olyan pletykák is szárnyra keltek, miszerint a bútorbolt is az épületben marad, annak felső szintjét foglalva el a jövőben. Ennek némileg ellentmond, hogy az interneten fellelhető információ szerint a Zalla bútor „végleg bezárt”, illetve a megadott telefonszámon sem érhető el senki.

A kérdéssel kapcsolatban megkerestük a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságot is, de egyelőre nem érkezett sem megerősítő, sem cáfoló válasz. Amint az érintettektől hiteles információhoz jutunk, közöljük azt!

Ha a hír igaz, akkor Délibáb utcai és Széchenyi körúti után ez lesz a harmadik Lidl Szolnokon.

A Pelikán Bevásárlóközpontban is készül valami

Mint azt korábban megírtuk, a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén is új üzlet nyílik a Spar helyén. Itt már hivatalosan is megvan a bérlő és folynak a tervezési munkálatok, ám a pláza ügyvezetője egyelőre nem árulhatta el, hogy mi lesz a majd 1000 négyzetméteres üzlethelyiségben. Ezzel kapcsolatos új információ a bevásárlóközpont honlapján sem jelent meg ezidáig, így még itt is lehet fogadásokat kötni a befutóra.

Ön mit gondol? Örülne egy új Lidl üzletnek? Írja meg véleményét kommentben!

 

 

