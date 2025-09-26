Korát meghazudtoló erőnlét – így ünnepelte 90. születésnapját Szolnok szépkorú polgára – galériával

A vármegyeszékhely szépkorú polgárát, Mihalcsik Istvánt köszöntötte születésnapja alkalmából a Szolnoki Városi Önkormányzat, pénteken.

Tortával is meglepték lepték Mihalcsik Istvánt

Fotó: Nagy Balázs

Népes sereg gyűlt össze Mihalcsik István születésnapján

A kilencven esztendős Mihalcsik István nyugalmazott honvéd tiszthelyettes és pénzügyi szakember, lánya, veje és unokái társaságában fogadta otthonában Újhelyi-Török Alexandrát, az önkormányzat család és egészségügyi osztályának munkatársát, aki Györfi Mihálynak, Szolnok Vármegyei Jogú Város polgármesterének képviseletében kereste fel az ünnepeltet.

A városi önkormányzat jókívánságait Székács János önkormányzati képviselő tolmácsolta, egyúttal tortával, virággal és az Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott oklevéllel köszöntötték a születésnapost.

Az ezt követő beszélgetésen az ünnepelt elmondta, hogy ma is egyenes testi-lelki tartását és korát meghazudtoló erőnlétét az egész életét végigkísérő munkának, kötelességtudásnak és hitének köszönheti. A távolság ellenére vele szeretetközösségben élő családján kívül ez segítette át nehéz időszakain, lehetővé téve, hogy ma is teljes értékű, rendszeres időbeosztású, önmagáról gondoskodni tudó életet élhessen, A városunk szépkorú polgárával készült interjút jövő heti számunkban olvashatják.