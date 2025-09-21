Kert, pince, falevél – őszi kockázatok, amikről hallania kell

Aktuális podcas epizódunkban Németh Ádám, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivője foglalta el a vendég-széket, hogy ismét hasznos tanácsokat adjon arra vonatkozóan, hogyan kerüljük el a bajt: ezúttal a mustgáz veszélyei és az őszi avarégetéssel kapcsolatos tudnivalók lesznek porondon.

Németh Ádámmal a stúdióban: aktuális témánt a mustgáz veszélyei és az őszi avarégetés.

Fotó: Nagy Balázs

A mustgáz veszélyei – és minden, amit az őszi avarégetésről tudni kell

Bár szerencsére manapság már nagyon ritka, hogy mustgáz mérgezést szenvedjen valaki, azért sosem árt újra és újra feleleveníteni, hogy milyen veszélyekkel is járhat, ha valaki akár szőlőből bort, akár bármilyen más gyümölcsből pálinkát szeretne készíteni. Főleg a kezdő, de lelkes „cefrézők” számára lehet fontos, hogy tudatában legyenek: akár egy hordónyi erjedő szilva is okozhat bajokat.

Mi mindenről mesél nekünk Német Ádám?

Mi is az a mustgáz és miért veszélyes?

Milyen módszerekkel tudták „tettenérni” régen és mivel most?

Mi a teendő, ha valaki rosszul lesz a mustgáz következtében?

Mekkora a veszély, ha valaki csak egy hordóval erjeszt a „sufniban”?

Mivel ősszel nem csak a gyümölcs potyog, de hull a falevél is, beszélünk az avarégetés szabályairól is, vagyis megtudhatják, hogy Szolnokon szabad-e egyáltalán tűzre vetni az elszáradt faleveleket, és melyek azok az alapvető biztonsági lépések, amelyekkel megakadályozható, hogy az égetésből nagyobb bajok legyenek.

Ha Önnek kertje van, gyümölcsöse, pálinkát is főz, vagy csak azon gondolkozik, mit fog kezdeni a rengeteg száraz falevéllel, mindenképpen hallgassa meg aktuális podcast adásunkat!