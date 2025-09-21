szeptember 21., vasárnap

Szüreti ünnep

Friss must, játék és tánc: így mulattak a Mustiválon Szandaszőlősön – galériával

Címkék#Szandaszőlősért Egyesület#must#Szandaszőlősi Művelődési Ház

Színes programokkal, finom musttal és közösségi élményekkel telt meg Szandaszőlős szeptember 19-én. A Mustivál Szandaszőlősön a helyiek és környékbeliek egyik kedvenc szezonnyitó rendezvénye.

Avar Vanda
Friss must, játék és tánc: így mulattak a Mustiválon Szandaszőlősön – galériával

Helyben préselték a mustot - senki nem hagyta ki az élményt.

Fotó: Avar Vanda

Ismét megtelt  nyüzsgéssel a Szandaszőlősi Művelődési Ház környéke, ahol a helyiek és a környékbeliek közösen ünnepelték a szüret időszakát. A Mustivál Szandaszőlősön immár hagyományosan a közösség egyik legkedvesebb őszi rendezvénye, amely minden korosztály találkozási pontjává válik.

Mustivál Szandaszőlősön
Újdonságot is hozott a Mustivál Szandaszőlősön:a bábszínház volt az idei meglepetés.
Fotó: Avar Vanda

Mustivál Szandaszőlősön – játékok, bábszínház és esti táncház

Az eseményt lassan másfél évtizede rendezi meg évről évre a Szandaszőlősért Egyesület a Szandaszőlősi Művelődési Házzal karöltve, hogy a helyiek együtt ünnepeljék a szőlő betakarításának időszakát.  A program állandó partnere a Bereczki Máté Gazdakör, akik a szőlőt és a préselést biztosítják, így a friss must kóstolása minden évben elmaradhatatlan élmény. 

A gyerekek és a családok számára számos kísérőprogram színesítette a napot: a Nefelejcs Népi Játszóház hozta népi fajátékait, emellett kézműves foglalkozások és a nagy népszerűségnek örvendő kosaras körhinta is várta őket. Aki pedig szívesen táncra perdült, a művészeti iskola tánctanáriaival gyakorolhatta a lépéseket. 

– Idén újdonságként meghívtuk a Kacagó Bábszínházat is a gyerekeknek, így egy kedves báb-előadás is helyet kapott a kínálatban – tudtuk meg Kiss Edittől, a művelődési ház vezetőjétől aki egyben az egyesület titkára is.

Dübörögtek a cipőtalpak az esti táncházban

A Mustivál este sem ért véget. A program a művelődési házban folytatódott, ahol a Szandaszőlős Táncegyüttes közreműködésével táncház várt mindenkit. A Nasztály zenekar húzta a talpalávalót, a szünetekben pedig játékok és énekversenyek gondoskodtak a jókedvről. A családias, baráti légkörnek köszönhetően a kisebb gyerekek is bátran bekapcsolódhattak, később pedig a táncos mulatság az igazi néptánckedvelőknek adott teret egészen éjfélig.

A szüreti rendezvény így nemcsak a közösséget hozza össze évről évre, hanem egyben a művelődési ház őszi évadának nyitó eseménye is, amelyet a Márton-napi és a farsangi táncházak követnek majd - hiszen Szandaszőlősön a Művház elkötelezett munkatársai sosem hagyják unatkozni a helybélieket.

Mustfesztivál Szolnokon

Fotók: S. Nagy Gábor 

 

 

