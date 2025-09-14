3 órája
Családias hangulat, nagy tehetségek – így debütált a Mutasd a Hangod!
Kétpó főterén szeptember 6-án a zene és a tehetség vette át a főszerepet. A Mutasd a Hangod! tehetségkutató első alkalommal hozott össze fiatalokat és tapasztalt zenészeket, ahol őszinte zsűri, lelkes közönség és felejthetetlen produkciók teremtettek igazi fesztiválhangulatot.
Szeptember 6-án Kétpón a Piac téren rendezte meg először a PÓ-KA Alapítvány a Mutasd a Hangod! tehetségkutatót, mely minden várakozást felülmúló sikert aratott. A rendezvény egyik szervezője, László Anikó elmondta: a hangulat zseniális volt, a közönség pedig egy igazán családias, jókedvű estét élhetett át.
A verseny hírét széles körben terjesztették, és bár a program egy időben zajlott a túrkevei városnappal és a Bikini koncerttel, a közönség és a fellépők lelkesedése így is érezhető volt.
„Úgy gondolom mindenhol nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk, a zsűri zseniális volt, a fellépők pedig olyan energiákat mozgattak meg a színpadok, hogy tényleg hatalmas volt a hangulat” – mesélte László Anikó.
A mezőny színesre sikerült: a fellépők az ország minden tájáról érkeztek, többek között Salgótarjánból, Kecskemétről, Debrecenből, Székesfehérvár mellől, Budapestről, Mezőtúrról és Kengyelről. Kétpóhoz kötődő zenekar is színpadra állt, ami külön örömöt jelentett a szervezőknek.
Professzionális zsűri, őszinte visszajelzések
A fellépők produkcióit szakmai zsűri értékelte, melyben négy elismert zenész foglalt helyet:
- Nagy Laci, a Kormorán dobosa, budapesti dobsuli vezetője,
- Szijjártó Zsolt, a Mobilmánia gitárosa,
- Pálfi Balázs, a budapesti Sonic Garden Stúdió vezetője, valamint
- Pad Richárd, a Szkítia zenekar billentyűse volt az ítész.
A zsűri minden produkciót komolyan vett, előre felkészült a fellépőkből, és minden versenyzőnek személyre szabott értékelést adott. Még a kritikákat is úgy fogalmazták meg, hogy az építő jellegű legyen, így azt a versenyzők is jó érzéssel vihették magukkal.
A mezőny és a győztesek
A döntőben 10 produkció állt színpadra: 5 egyéni előadó és 5 zenekar. A legfiatalabb induló egy 14 éves kisfiú, Toe Madu, aki gyönyörű hangjával rögtön elvarázsolta a zsűrit és a közönséget – végül a harmadik helyen végzett. A legtapasztaltabb résztvevők a kecskeméti Horizont Pax zenekar tagjai voltak, akik második helyezést értek el. A dobogó legfelső fokára pedig a mezőtúri Midnight Sun együttes állhatott fel.
Az első három helyezésnek természetesen járt a jól megérdemelt jutalom is:
• az első helyezettek stúdiófelvételt kaptak,
• a második helyezettek 50 ezer forint értékű hangszerbolti utalvánnyal gazdagodtak,
• a harmadik helyezettek pedig 15 ezer forint értékű utalványt vihettek haza.
Jövőre újra megmutathatják a hangjukat a tehetségek
A szervezők már most készülnek a folytatásra.
Idén még voltak hiányosságaink, hiszen először rendeztük meg a tehetségkutatót, de jövőre már mindenből tanulva fogunk újra nekiállni. Nagyon köszönjük az idei rendezvény támogatóinak, az önkénteseknek és a kézműveseknek a segítséget. Támogatókat egyébként örömmel fogadunk még, hogy a következő alkalommal még színvonalasabb rendezvényt hozhassunk létre
– mondta László Anikó. Hozzátette: a zene különleges ereje abban rejlik, hogy összehozza az embereket, segít kiszakadni a hétköznapokból, és közös élményt teremt.
És miközben évről évre követik egymást a kereskedelmi csatornák tehetségkutatói, a kétpói est a maga családias hangulatával messze kiemelkedett a műfajból: őszinte produkciókat, valódi tehetségeket, és a lehető legpozitívabb értelemben vett felejthetetlen hangulatot kínált.
Mutasd a hangod! tehetségkutató KétpónFotók: Berecz Bianka
