Családias hangulat, nagy tehetségek – így debütált a Mutasd a Hangod!

Szeptember 6-án Kétpón a Piac téren rendezte meg először a PÓ-KA Alapítvány a Mutasd a Hangod! tehetségkutatót, mely minden várakozást felülmúló sikert aratott. A rendezvény egyik szervezője, László Anikó elmondta: a hangulat zseniális volt, a közönség pedig egy igazán családias, jókedvű estét élhetett át.

Szakmai zsűri értékelte a versenyzők teljesítményét a Mutasd a hangod tehetségkutató versenyen

Fotó: Berecz Bianka

Mutasd a Hangod: tehetségeket keresnek

A verseny hírét széles körben terjesztették, és bár a program egy időben zajlott a túrkevei városnappal és a Bikini koncerttel, a közönség és a fellépők lelkesedése így is érezhető volt.

„Úgy gondolom mindenhol nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk, a zsűri zseniális volt, a fellépők pedig olyan energiákat mozgattak meg a színpadok, hogy tényleg hatalmas volt a hangulat” – mesélte László Anikó.

A mezőny színesre sikerült: a fellépők az ország minden tájáról érkeztek, többek között Salgótarjánból, Kecskemétről, Debrecenből, Székesfehérvár mellől, Budapestről, Mezőtúrról és Kengyelről. Kétpóhoz kötődő zenekar is színpadra állt, ami külön örömöt jelentett a szervezőknek.

Professzionális zsűri, őszinte visszajelzések

A fellépők produkcióit szakmai zsűri értékelte, melyben négy elismert zenész foglalt helyet:

Nagy Laci , a Kormorán dobosa, budapesti dobsuli vezetője,

, a Kormorán dobosa, budapesti dobsuli vezetője, Szijjártó Zsolt , a Mobilmánia gitárosa,

, a Mobilmánia gitárosa, Pálfi Balázs , a budapesti Sonic Garden Stúdió vezetője, valamint

, a budapesti Sonic Garden Stúdió vezetője, valamint Pad Richárd, a Szkítia zenekar billentyűse volt az ítész.

A zsűri minden produkciót komolyan vett, előre felkészült a fellépőkből, és minden versenyzőnek személyre szabott értékelést adott. Még a kritikákat is úgy fogalmazták meg, hogy az építő jellegű legyen, így azt a versenyzők is jó érzéssel vihették magukkal.

A zenekar katerógiában első helyet nyert csapat, a Midnight Sun a zsűrivel és a szervezőkkel a színpadon

Fotó: Berecz Bianka

A mezőny és a győztesek

A döntőben 10 produkció állt színpadra: 5 egyéni előadó és 5 zenekar. A legfiatalabb induló egy 14 éves kisfiú, Toe Madu, aki gyönyörű hangjával rögtön elvarázsolta a zsűrit és a közönséget – végül a harmadik helyen végzett. A legtapasztaltabb résztvevők a kecskeméti Horizont Pax zenekar tagjai voltak, akik második helyezést értek el. A dobogó legfelső fokára pedig a mezőtúri Midnight Sun együttes állhatott fel.