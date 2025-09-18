szeptember 18., csütörtök

Átkelés a Tiszán

2 órája

Fontos hírről tájékoztattak Nagyréven, ez sokakat érinthet

A Tisza két partja között újra könnyebb lett az átjárás. A nagyrévi komp most ismét összeköti a két partot.

Major Angéla

A nagyrévi önkormányzat arról tájékoztatta a lakosságot és az utazókat, hogy szeptember 18-tól ismét jár a komp a Tisza Nagyrév és Tiszakécske (Tiszabög) közötti szakaszán. 

Újra indult a nagyrévi komp
Forrás: utazzitthon.hu
Forrás: utazzitthon.hu

Vízállástól függően a nagyrévi komp az alábbi időpontok között, rugalmas rendszerben működik, nincs előre meghatározott menetrend, a komp akkor indul, ha utas érkezik a partra, illetve ha a révésszel előzetesen egyeztetnek.

Április 1. és október 14. között: 6:00–18:00
Október 15. és március 31. között: 7:00–16:30

 

