Átkelés a Tiszán
2 órája
Fontos hírről tájékoztattak Nagyréven, ez sokakat érinthet
A Tisza két partja között újra könnyebb lett az átjárás. A nagyrévi komp most ismét összeköti a két partot.
A nagyrévi önkormányzat arról tájékoztatta a lakosságot és az utazókat, hogy szeptember 18-tól ismét jár a komp a Tisza Nagyrév és Tiszakécske (Tiszabög) közötti szakaszán.
Vízállástól függően a nagyrévi komp az alábbi időpontok között, rugalmas rendszerben működik, nincs előre meghatározott menetrend, a komp akkor indul, ha utas érkezik a partra, illetve ha a révésszel előzetesen egyeztetnek.
Április 1. és október 14. között: 6:00–18:00
Október 15. és március 31. között: 7:00–16:30
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre