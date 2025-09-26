szeptember 26., péntek

11 perce

Borzalmas tragédia – sokkoló képeken a halálos karcagi baleset helyszíne

Napi infóban: halálos áldozata is van a karcagi balesetnek
Fotó: Daróczi Erzsébet

Napi infó, friss hírek

  • Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről.
  • Fogfájásra és klimaxra is ajánlják ezt a csodaszert, jótékony hatása szinte felsorolhatatlan – galériával és videóval.
  • Öt perc! Jó ha tudjuk, ennyi időn múlik, hogy be kell-e fizetnünk a tetemes bírságot.
  • Mélyen zsebbe nyúlós lehet, ha kiderül, hogy hiányzik ez az apróság a házáról.
  • Kifulladóban Magyar Péter politikája.
  • Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -292 centiméter, Szolnoknál pedig -218 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 78 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Manna Gyógyszertár (Csóka utca 3.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben
PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

