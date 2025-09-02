29 perce
Egy különösen veszélyes forgalmi helyzetről beszélnek az M4-esen
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el. (3226-os út)
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -293 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon az Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.) és a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
