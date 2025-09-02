szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Napi infó

29 perce

Egy különösen veszélyes forgalmi helyzetről beszélnek az M4-esen

Napi infóban: az M4-es autóúton sétált egy férfi az úttest közepén 
Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu Archív

Napi infó, friss hírek

  • Métereket repült az elgázolt férfi, a sofőr nagy gázt adva azonnal eltűnt az utcából.
  • Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató.
  • Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök.
  • Egy sofőr hívta a 112-t, 110-zel száguldó kocsik között sétált egy férfi az M4-esen.
  • Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó).
  • Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el. (3226-os út)

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -293 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon az Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.) és a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

 

