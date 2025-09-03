Alig három hónapos és már most nehézségekkel kell megküzdenie Dana kutyának

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Danát pénteken hagyták az állatotthonra

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett

Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak.

Szennyvíz öntötte el a kerteket, reagált a szolgáltató – galériával

Hogy tehették ezt ezzel az imádnivaló kiskutyával? Mutatjuk Dana nem mindennapi történetét!.

Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról.

Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghalt.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.