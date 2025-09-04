Vajon mi nyílik az ikonikus Tallinn mozi helyén? Most eláruljuk!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: most még így néz ki az egykori Tallinn mozi. Hogy kívülről lesz-e rajta változtatás, azt egyelőre nem tudni, de belül teljesen átalakul

Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez.

Egy 12 éves fiú is ott volt a brutális gyilkosság helyszínén, nem véletlen.

Visszatér a szolnoki Tallinn mozi, de egészen más szerepben.

Új óvoda és felújított intézmények – milliárdos támogatás érkezik Szolnokra.

Tabutémák: mi az, amiről a Tisza Párt hallgat?

Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a két hónapos gyermeke.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A hétvégi kamiontilalom szeptember 6-án szombat este 22.00 órától, szeptember 7-én vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 82 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.) és a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.