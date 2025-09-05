Keresőkutyákat is bevetettek, hogy megtaláljanak egy eltűnt, kisújszállási férfit

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson: a keresőcsapat nem járt sikerrel

Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására.

Torlódásokra lehet számítani: két motoros ütközött Mezőtúr külterületén, mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Kisújszállás focistája, gyászol vármegyénk labdarúgó közössége.

Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval.

Tisza-adó: Kulja András zavaros válaszokat adott.

Félni tanítják a robotokat.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A hétvégi kamiontilalom szeptember 6-án szombat este 22.00 órától, szeptember 7-én vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.) és a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.