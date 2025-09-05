23 perce
Keresőkutyákat is bevetettek, hogy megtaláljanak egy eltűnt, kisújszállási férfit
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására.
- Torlódásokra lehet számítani: két motoros ütközött Mezőtúr külterületén, mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
- Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Kisújszállás focistája, gyászol vármegyénk labdarúgó közössége.
- Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval.
- Tisza-adó: Kulja András zavaros válaszokat adott.
- Félni tanítják a robotokat.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
A hétvégi kamiontilalom szeptember 6-án szombat este 22.00 órától, szeptember 7-én vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.) és a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Zsákszámra pakolják a feketéllő szenet a kőtelekiek! Kiderült, hová viszik
Elképesztő életerő, aktivitás: egy 81 éves jászkunsági biogazda videóiért őrül meg az internet