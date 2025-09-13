Teljesen megbénult a forgalom az M4-esen – drámai fotókon mutatjuk a baleset helyszínét

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: kisteherautóval ütközött egy autó az M4-esen

Fotó: Maródi Tamás tű. főhadnagy

Napi infó, friss hírek

Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon.

Lezárások jönnek Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol és mikor.

Igazi vitaminbomba a piac sztárja, a szívroham esélyét is csökkenti.

Durva fotók a helyszínről: az ütközés erejétől felborult a kisteherautó, megbénította a közlekedést.

Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza gyengül, míg a Fidesz erősödik.

Ebben az országban a százéveseké a világ.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A következő kamionstop szeptember 13-án szombaton 22 órától, szeptember 14-én vasárnap 22-ig tart.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton eleinte sok napsütés várható majd, később viszont egyre több gomolyfelhő képződik az égen, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 138 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.) és a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.), Jászapátin a Megváltó Gyógyszertár (József Attila út 7/a.), Karcagon a KULCS Gyógyszertár (TESCO) (Kisujszállási u. 34.), Kunszentmártonon a BENU Gyógyszertár Kossuth (Kossuth u. 4.), az ügyeletes.