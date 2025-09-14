szeptember 14., vasárnap

Napi infó

32 perce

Mennyei ízek, ismerős illatok – idén is nagy sikert aratott a Szolnoki Gulyásfesztivál

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó egy helyen
Napi infóban: Szolnoki Gulyásfesztivál immáron három évtizede a hagyomány és a közösség ünnepe
Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

  • Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával.
  • Szörnyű támadás Kenderesen, életveszélyesen megsérült egy édesapa.
  • Rendőrautók és egyenruhások mindenhol: hatalmas rendőrségi akció kezdődött a városban – videóval.
  • Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval.
  • A Tisza Párt nem reagál Ruszin-Szendi Romulusz botrányára.
  • Kinyerhetők és feltölthetők számítógépbe az emlékek az agyunkból?

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint Jászárokszálláson a „Fut-Árok” futóverseny miatt lezárják a Széchenyi István utcát az Adácsi úttól a Köztársaság térig 09:00 és 14:00 között. Az önkormányzati utakon kialakított terelőutat sárga táblák mutatják. Fokozott óvatossággal közlekedjenek!

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A kamionstop szeptember 13-án szombaton 22 órától, szeptember 14-én vasárnap 22-ig tart.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -341 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 145 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.) és a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.), Karcagon Pingvin Patika (Kossuth tér 7-9.), Jászapátin a Megváltó Gyógyszertár (József Attila út 7/a.), Tiszafüreden a Pátria Gyógyszertár (Ady Endre u. 13.), Mezőtúron a Vasúti Gyógyszertár (Köztársaság u. 1.), Kisújszálláson Zöldy Gyógyszertár (Kossuth L. út 12.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

