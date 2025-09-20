Kábítószer, hajléktalanok az utcákon –a szolnokiak felszólaltak a közbiztonság helyzete miatt

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: mintegy nyolcvanan vettek részt a szolnoki Széchenyi városrészben megrendezett közbiztonsági fórumon

Fotó: Mészáros János

Halálos lakástűz volt Mezőtúron, a statisztika árulkodó az idei tendenciáról.

Meztelen hajléktalanokat kergettek a közteresek Szolnokon, hihetetlen részletek derültek ki – FOTÓK.

Egy apró növény, ami óriási károkat okoz – de most megmutatjuk, hogyan vegye fel a kesztyűt ellene!.

Őszi csodák Szolnok környékén – 5 kirándulóhely, amit nem érdemes kihagyni.

Megvezethette híveit Magyar Péter a képviselőjelölti castingon.

Felpörgeti az ingatlanpiacot az Otthon start.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében rendezik meg a 20. Bicogó Maratont. Ezért a Szolnok–Nagykörű–Tiszasüly útvonalon, ezért félpályás korlátozásra kell készülni a mezőny elhaladásának ideje alatt.

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A következő kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg lesz 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 555 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -104 centiméter, Szolnoknál pedig -87 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Manna Gyógyszertár (Csóka utca 3.) és a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Amaryllis Gyógyszertár (Kzéchenyi u. 131.), Jászapátin a István Király Gyógyszertár (Petőfi út 2.), Karcagon a KULCS Gyógyszertár (TESCO) (Kisujszállási u. 34.), Kunszentmártonon a Kéki Gyógyszertár (Kossuth u. 21.) az ügyeletes.