szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Napi infó

1 órája

Szinte hihetetlen, milyen zsákmány akadt horogra a Tiszán

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó egy helyen
Napi infóban: meghökkentő videón a kapitális hal: a Tiszában akadt horogra az óriás
Fotó: Illusztráció / MW Archívum

Napi infó, friss hírek

  • Ezzel a módszerrel garantáltan távol tarthatjuk a rosszfiúkat otthonunktól.
  • A szolnoki kislány és Kapu Tibor együtt zúzta a Tankcsapdát Debrecenben mintegy 20 ezer ember előtt – videóval.
  • Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett.
  • Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába.
  • Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben.
  • Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 442-es főúton, Szolnok közelében, az 5-ös km-nél burkolati jeleket festenek fel. 6.00 órától 13.00 óráig mindkét oldalon útszűkület mellett dolgoznak.

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 4-es főúton, Cegléd átkelési szakaszán, a 70-es km-nél kulturális rendezvény miatt 11.00 órától 12.00 óráig a forgalmat mellékutakra terelik.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A következő kamiontilalom szeptember 20-án, szombaton 22 órától, szeptember 21-én 22 óráig van érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -163 centiméter, Szolnoknál pedig -95 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár Vitéz Szathmári J. u. 2-4.) és a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Amaryllis Gyógyszertárár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

