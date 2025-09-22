33 perce
Sokan megcsinálják nap mint nap, pedig súlyosan fizethet érte
- Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban.
- Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa.
- Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség.
- Tévedésben élnek az autósok: nincs szükség bizonyítékra, így is jár a bírság, ha ezt elköveti.
- Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról.
- Gyertyagyújtás és ima Charlie Kirk emlékére a Szent István Bazilikánál.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 555 centiméter, Kisköre-felsőnél 740 centiméter, Kisköre-alsónál -219 centiméter, Szolnoknál pedig -147 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Több jászkunsági település is internet nélkül marad hétfőn, szükség lehet alternatív megoldásra