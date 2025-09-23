szeptember 23., kedd

4 órája

Beleset történt Kisújszálláson – képeken mutatjuk a helyszínt

Napi infóban: a baleset során a személyautó az árokba csúszott, az esethez mentő is érkezett 
Forrás: Kisújszállás ÖTP

Napi infó, friss hírek

  • Helyszíni fotókon a kisújszállási baleset: autó az árokban, törmelék az úton – galériával.
  • Erre sokan nem számítanak hétfőn reggel – mutatjuk, hol lesz fennakadás a Jászkunságban, nem árt felkészülni.
  • Rendőrök hada jelent meg a szolnoki vasútállomásnál, a hatóság is megszólalt az ügyben.
  • Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe.
  • Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt.
  • Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. 

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 556 centiméter, Kisköre-felsőnél 740 centiméter, Kisköre-alsónál -175 centiméter, Szolnoknál pedig -181 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 78 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben
Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

