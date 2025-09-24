Szörnyű tragédia történt Ceglédnél

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: gázolás miatt hosszabb menetidőre lehet számítania szegedi fővonalon

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 735 centiméter, Kisköre-alsónál -161 centiméter, Szolnoknál pedig -160 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 74 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.) és az Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.