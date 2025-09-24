1 órája
Szörnyű tragédia történt Ceglédnél
- Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt.
- Akciófilmbe illő jelenetek egy szántóföldön: a 4-esen eredtek nyomába egy Suzukinak.
- Mentőt riasztottak Tiszakürt közelébe – mutatjuk, hogy mi történt.
- Borzasztó tragédia: embert gázolt a vonat Cegléden.
- Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjasprogramja.
- Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 735 centiméter, Kisköre-alsónál -161 centiméter, Szolnoknál pedig -160 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 74 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.) és az Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
