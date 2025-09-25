Szívátültetés előtt áll, ám újabb nehézségekkel kell szembenéznie a 4 éves kislánynak és családjának

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Lilike türelmesen vár: az új szívre és a streil házra is

Napi infó, friss hírek

Tanácstalan nyugdíjasok a kasszánál: nem mindenre költhető az étkezési utalvány.

Az ütközés után lángba borult mindkét jármű, rohantak a tűzoltók.

Levélben búcsúzott el három gyermekétől a férfi, mielőtt elgázolta a vonat.

Újabb próbatétel előtt Lili családja – ezen múlhat a szívátültetésre váró kislány életel.

Magyar Péter ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére.

Milliók életét követeli évente, mégsem foglalkozunk vele eleget.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -232 centiméter, Szolnoknál pedig -161 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.