2 órája
Szívátültetés előtt áll, ám újabb nehézségekkel kell szembenéznie a 4 éves kislánynak és családjának
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Tanácstalan nyugdíjasok a kasszánál: nem mindenre költhető az étkezési utalvány.
- Az ütközés után lángba borult mindkét jármű, rohantak a tűzoltók.
- Levélben búcsúzott el három gyermekétől a férfi, mielőtt elgázolta a vonat.
- Újabb próbatétel előtt Lili családja – ezen múlhat a szívátültetésre váró kislány életel.
- Magyar Péter ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére.
- Milliók életét követeli évente, mégsem foglalkozunk vele eleget.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -232 centiméter, Szolnoknál pedig -161 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Belügyi államtitkár: épp Szolnok példája mutatja, hogy a törvények érvényesülnek