4 órája
Egy arra járó szobrásznak köszönhetően menekült meg Szolnok egyik ikonikus szobra
Napi infó, friss hírek
- Majdnem ellopták Szolnok egyik legendás műalkotását, de az épp arra járó szobrász résen volt.
- Ennek minden szolnoki örül majd: kezdetét veszi a Kolozsvári-híd felújítása, itt a pontos menetrend.
- Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval.
- Illedelmesek és kedvesek a Szolnokon és Tószegen dolgozó filippínók, akikkel a kosárpályán is találkozhatunk.
- Titkolja a jelöltjei kilétét Magyar Péter, tovább csúszik a jelöltállítás.
- Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, hétfőn a napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -254 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.) és a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
