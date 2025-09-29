Egy arra járó szobrásznak köszönhetően menekült meg Szolnok egyik ikonikus szobra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: a Halas lány, Borbereki Kovács Zoltán alkotása eredeti állapotában

Forrás: MW archív

Napi infó, friss hírek

Majdnem ellopták Szolnok egyik legendás műalkotását, de az épp arra járó szobrász résen volt.

Ennek minden szolnoki örül majd: kezdetét veszi a Kolozsvári-híd felújítása, itt a pontos menetrend.

Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – videóval.

Illedelmesek és kedvesek a Szolnokon és Tószegen dolgozó filippínók, akikkel a kosárpályán is találkozhatunk.

Titkolja a jelöltjei kilétét Magyar Péter, tovább csúszik a jelöltállítás.

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, hétfőn a napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -254 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.) és a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.