Újabb rekordfogás a Tiszán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Rekordfogás: két hét leforgása alatt kétszer is két méter feletti harcsát fogott a Tiszán Szalai Gábor László

Forrás: Szalai Gábor László/Facebook

Napi infó, friss hírek

Nem látott már kiutat a reménytelenül álldogáló férfi, kis híján újabb öngyilkosság történt Cegléden.

Videón a brutális baleset, fékezés nélkül rohant bele az előtte veszteglő autóba az elvakított sofőr.

A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban.

Újabb nagy ajándékot adott a Tisza.

A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)

Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.

A hétvégi kamionstop szombaton 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -299 centiméter, Szolnoknál pedig -245 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a

Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.) és a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.