Lemondott egy fontos szolnoki szervezet ügyvezetője

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Györfi Mihály polgármester (jobbra) és Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője

Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

Napi infó, friss hírek

Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László

Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon

Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán

Aranyárban mérik a szőlőt Szolnokon, de a hónap sztárjából hegyeket visznek

Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért

Giorgio Armani halála előtt elárulta, mit bánt meg az életében

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton nyugaton már napsütéses időjárás lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.), Karcagon pedig a KULCS Gyógyszertár (TESCO) (Kisujszállási u. 34.) az ügyeletes.