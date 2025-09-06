1 órája
Lemondott egy fontos szolnoki szervezet ügyvezetője
- Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László
- Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon
- Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán
- Aranyárban mérik a szőlőt Szolnokon, de a hónap sztárjából hegyeket visznek
- Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért
- Giorgio Armani halála előtt elárulta, mit bánt meg az életében
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton nyugaton már napsütéses időjárás lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.), Karcagon pedig a KULCS Gyógyszertár (TESCO) (Kisujszállási u. 34.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
