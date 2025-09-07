1 órája
A társait akarta szórakoztatni a fiatal fiú, de akár két évre is börtönbe zárhatják
- Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával
- Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú
- Szolnoki építményadó: kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!
- Menekülés a pokolból: Cegléden szabadították ki a külföldön prostitúcióra kényszerített 17 éves lányt
- Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket
- Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. A Tiszántúlon viszont néhol előfordulhat zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias időjárás várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 78 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
