Mindenki erről beszél Szolnokon: új életet kezdhet a titokzatos épület
- Mindenkit lázban tart Szolnokon ennek az üresen álló épületnek a sorsa, ezt pletykálják most róla
- Bosco, a szolnoki kutya szíve mindenki felé nyitott, még ha teste máig őrzi a bántalmazás nyomait
- Bevetették a „csodafegyvert” Szolnokon, így üzentek hadat a szemetelőknek a lakók
- Cetlit talált autója szélvédőjén egy nő, nem is gondolta, milyen nagy segítség lesz ez neki
- Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén
- Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni tragédiát
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Nyárias időjárás, 30 fok körüli hőség valószínű.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Óriási beruházás indul Martfűn, az egész város életére hatással lesz
Ilyet is ritkán hallani! Cipőfűzővel rögzített kipufogóval is találkoztak már a szolnoki szervizben