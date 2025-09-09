Ez már nem játék: Elképesztő vihar csapott le Jászjákóhalmára

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Pesti József

Napi infó, friss hírek

Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval

Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos

Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között

Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár

Magyar Péter maga mondja el: Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó (videó)

Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.