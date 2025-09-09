1 órája
Ez már nem játék: Elképesztő vihar csapott le Jászjákóhalmára
- Víz alá került a buszmegálló, félelmetes árvíz és jégeső csapott le Jászjákóhalmára – videóval
- Kivégezte az anyát, a gyerekek az ablakon keresztül menekültek, ilyen ítéletet kaphat a ladányi gyilkos
- Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között
- Senki sem hitte el, mennyi pénzt sikerült gyűjteni a sütivásáron Biankának, aki lábprotézisre vár
- Magyar Péter maga mondja el: Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó (videó)
- Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -298 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Megnyílt a föld a bicikliút alatt: kiderült, mi okozza a brutális repedéseket Szolnokon
Árokba hajtott egy kisbusz Szászbereknél, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek