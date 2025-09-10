Tiszai felfedezés, amitől megáll az idő: a roncs titka végre napvilágra került

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

Megnyílt a föld a bicikliút alatt: kiderült, mi okozza a brutális repedéseket Szolnokon

Különös felirat olvasható a Tisza mélyéről előbukkant, rejtélyes roncson – galériával

Egy pillanat alatt tűnt el a vízben egy Suzuki Besenyszögnél, fotókon a mentőakció – galériával

Pusztító jégesővel, brutális esőzéssel söpört végig a vihar a Jászkunságon – videóval

Tarr Zoltán nem csak Etyeken beszélt arról, hogy a Tisza a választásokig titkolja a programját

Vonat ütközött busszal, sok a halott és a sebesült

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, délkeleten lehet még hőség, nyárias időjárás.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 107 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.