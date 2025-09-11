Túlzás, amit egyesek Szolnok közbiztonságáról állítanak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Facebook.com / Szalay Ferenc

Szalay Ferenc: egyesek hergelnek és rosszabb képet festenek a valósnál Szolnok közbiztonságáról

Mozgással és sok mosollyal indult az új tanév az ország egyik legsikeresebb Aktív Iskolájában

A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást

Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”

Magyar Péter rendre beég a szakértőivel

Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet, őszies időjárás várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 735 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 125 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.