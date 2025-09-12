Több mint száz kamera figyeli Szolnokot éjjel-nappal, és a számuk egyre nő

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Napi infó, friss hírek

Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le

Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!

Ritka jégkorszaki leletre bukkantak a Tiszában, most bárki megnézheti élőben

Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!

Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán

Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 735 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -296 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 126 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.