Ritka kincset fogtak ki a Zagyvából, védett hal akadt horogra Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs
- Különleges hal bukkant fel a Zagyvában, ez még a szakembereket is meglepte
- Kitálalt Szikora Robi Jászberényben: „külföldre megyek”
- Sokkoló jelenetek a lakásotthonban: kényszerítésről, verésről szólnak a hírek
- Futótűzként terjedt a hír: újabb késelés történt a szolnoki lakótelepen – megszólalt a rendőrség
- Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék
- Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn reggelre főleg délnyugaton képződik majd némi köd, ami miatt fokozottan kell majd figyelni az utakon. Jó hír, hogy ez a délelőtt folyamán fel is oszlik, majd napos, gomolyfelhős idő veszi át a helyét. Északkeleten még előfordulhat zápor, de jellemzően kellemes lesz a hőmérséklet, 20-25 fok közötti időnk lesz.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 564 centiméter, Kisköre-felsőnél 774 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -295 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 160 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
