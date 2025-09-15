szeptember 15., hétfő

1 órája

Ritka kincset fogtak ki a Zagyvából, védett hal akadt horogra Szolnokon

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Ritka kincset fogtak ki a Zagyvából, védett hal akadt horogra Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: különleges halfajra bukkantak a Zagyvában
Fotó: Nagy Balázs

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben. 

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn reggelre főleg délnyugaton képződik majd némi köd, ami miatt fokozottan kell majd figyelni az utakon. Jó hír, hogy ez a délelőtt folyamán fel is oszlik, majd napos, gomolyfelhős idő veszi át a helyét. Északkeleten még előfordulhat zápor, de jellemzően kellemes lesz a hőmérséklet, 20-25 fok közötti időnk lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 564 centiméter, Kisköre-felsőnél 774 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -295 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 160 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.)  az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

