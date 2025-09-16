Botrány a szolnoki városházán, tömegesen mondhatnak fel a tisztségviselők

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Nagy Balázs

Előre nem látható műszaki problémákra bukkantak a régi, ikonikus épület bontása során

Hatalmas baleset Szászbereknél – helyszíni képeken mutatjuk a ütközés utáni pillanatokat

Porig égett egy autó a 4-esen – durva fotókon mutatjuk a tűz pusztítását

Súlyos vádak Györfi Mihály polgármester ellen

A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit

Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 569 centiméter, Kisköre-felsőnél 753 centiméter, Kisköre-alsónál -246 centiméter, Szolnoknál pedig -282 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 86 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Pingvin Patika (Jászkürt u. 1.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.