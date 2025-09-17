Felrobbant a lakáspiac, vármegyénkben is tovább nőttek a négyzetméter árak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Kilőttek az ingatlanárak, a vármegyénkben is jelentős drágulás figyelhető meg

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán kora őszi időjárás várható. Csökken a felhőzet, záporok és erős északnyugati szél kíséretében, 20–21 fokos csúccsal.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 743 centiméter, Kisköre-alsónál -92 centiméter, Szolnoknál pedig -125 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 87 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PBENU Gyógyszertár Szolnok Elixír (dr. weiss) (Krúdy Gy. út 108.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.