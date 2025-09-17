31 perce
Felrobbant a lakáspiac, vármegyénkben is tovább nőttek a négyzetméter árak
- Betörés rázta meg a biztonságosnak hitt Kertvárost, nagy erőkkel keresik az elkövetőket
- Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte
- Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér
- Tovább emelkednek az árak, tízezrekkel többe kerül egy ingatlan négyzetmétere
- A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet
- Elhunyt Robert Redford
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán kora őszi időjárás várható. Csökken a felhőzet, záporok és erős északnyugati szél kíséretében, 20–21 fokos csúccsal.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 743 centiméter, Kisköre-alsónál -92 centiméter, Szolnoknál pedig -125 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 87 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a PBENU Gyógyszertár Szolnok Elixír (dr. weiss) (Krúdy Gy. út 108.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.