4 órája
Halálos baleset rázta meg Jászberényt, órákig nem lehetett közlekedni az érintett szakaszon
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja – galériával
- Elkezdték építeni a szolnoki elektrolitgyárat? – kiderült, mi zajlik a határban
- Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról – videóval
- Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon – galériával
- Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -103 centiméter, Szolnoknál pedig -90 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.