szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

1 órája

Halálos baleset rázta meg Jászberényt, órákig nem lehetett közlekedni az érintett szakaszon

Címkék#útinform#Napi infó#vízállás#hírek#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: egy kamion is érintett volt a szerdai halálos balesetben Jászberénynél
Fotó: Jászberény HTP

Napi infó, friss hírek

  • A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja – galériával
  • Elkezdték építeni a szolnoki elektrolitgyárat? – kiderült, mi zajlik a határban
  • Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról – videóval
  • Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon – galériával
  • Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
  • Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -103 centiméter, Szolnoknál pedig -90 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.)  az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu