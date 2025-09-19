1 órája
Minden szülő rémálma, amikor gyerekek sérülnek meg közlekedési balesetben
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani
- Eltűnt csekkek miatt aggódnak a lakók, utánajártunk az építményadó körüli zűrzavarnak
- Százezres bírságot úszhatunk meg, ha ezt tudjuk: mától új dolgot is figyel a VÉDA-kapu
- Bilincs és gázspray is előkerült – így intézkedtek az iskolaőrök az előző tanévben
- A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét
- Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 556 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -104 centiméter, Szolnoknál pedig -87 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Manna Gyógyszertár (Csóka utca 3.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.