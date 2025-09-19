szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Napi infó

1 órája

Minden szülő rémálma, amikor gyerekek sérülnek meg közlekedési balesetben

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Illusztráció
Fotó: Mártonfai Dénes

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 556 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -104 centiméter, Szolnoknál pedig -87 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 83 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Manna Gyógyszertár (Csóka utca 3.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

