2 órája
Még ki sem heverték az autófeltörést, máris újabb borzalom rázta meg a szolnoki családot
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot
- Illegális szállások és aggodalom a gyermekek biztonsága miatt – nő a feszültség
- Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak
- Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan
- Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)
- Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk északkeleti szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -322 centiméter, Szolnoknál pedig -269 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete
Kényszerleszállást hajtott végre a szolnoki honvédség helikoptere