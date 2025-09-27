szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Napi infó

2 órája

Még ki sem heverték az autófeltörést, máris újabb borzalom rázta meg a szolnoki családot

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az autófeltörést követően leragasztották a jármű sérült ablakát. A teljes helyreállításra csak szerdán került sor
Fotó: Beküldött

Napi infó, friss hírek

  • Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot
  • Illegális szállások és aggodalom a gyermekek biztonsága miatt – nő a feszültség
  • Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak
  • Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan
  • Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)
  • Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk északkeleti szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -322 centiméter, Szolnoknál pedig -269 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

