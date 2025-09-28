Sokkoló állapotok Szolnokon: hajléktalanok dúlták fel a legendás épületet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója húsz éve folyamatos pusztulásban reméli méltó jövőjét...

Fotó: Mészáros János

Rotyogtak és sültek a halas finomságok, több kategóriában is győztest hirdettek – galéria és videó

Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával

Rollerbaleset: egy súlyosan sérült fiatal lányt láttak el a mentők a Campusnál

Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete

Megijedtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai ügyben

Frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap változóan felhős, de száraz időjárás ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -316 centiméter, Szolnoknál pedig -270 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.