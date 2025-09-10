Korszerűsítés indult
2 órája
Nem látszik, mégis mindenkit érint, folytatódnak a felújítások
Újabb nagyobb munka kezdődik Martfűn, amely a közlekedést is érinti. Heteken át zajlanak majd a csatornafelújítási munkálatok.
Újabb felújítási munkják kezdődnek Martfűn. A BÁCSVÍZ Zrt. szeptember 9–től a Szolnoki út és a Május 1. úttól indulva a Gesztenye sor irányában a csatornaszakaszt korszerűsíti. Martfű Város Önkormányzat tájékoztatója szerint a munkálatok, szeptember 20–ig tartanak. A munkagépek akadályozhatják a közlekedést, ezért kérik a lakosság fokozott figyelmét.
