Korszerűsítés indult

2 órája

Nem látszik, mégis mindenkit érint, folytatódnak a felújítások

Újabb nagyobb munka kezdődik Martfűn, amely a közlekedést is érinti. Heteken át zajlanak majd a csatornafelújítási munkálatok.

Major Angéla

Újabb felújítási munkják kezdődnek Martfűn. A BÁCSVÍZ Zrt. szeptember 9–től a Szolnoki út és a Május 1. úttól indulva a Gesztenye sor irányában a csatornaszakaszt korszerűsíti. Martfű Város Önkormányzat tájékoztatója szerint a munkálatok, szeptember 20–ig tartanak. A munkagépek akadályozhatják a közlekedést, ezért kérik a lakosság fokozott figyelmét.

Forrás: Martfű Média

 

 

