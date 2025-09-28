szeptember 28., vasárnap

1 órája

El se hinnénk, mennyi nyugdíjas klub gondoskodik a szépkorúak szórakozásáról Szolnokon

Címkék#szoljon podcast#Balázsiné Gődér Ágnes#nyugdíjas egyesület#szépkorúak#nyugdíjas klub

Aktívan a nyugdíj után is! Sokan nem is hinnék, de csak Szolnokon 24 nyugdíjas klub működik, ahol a legkülönfélébb programokkal várják a társaságra, nyüzsgő életre váró szépkorúakat. A témáról a Szolnok Városi Nyugdíjas Egyesület elnökével beszélgettünk, és egyik ámulatból a másikba estünk.

Avar Vanda

Megdöbbentő lehet, mikor rájövünk, hogy mennyi lehetősége van nyugdíjas éveinek aktív eltöltésére a városban az arra nyitott szépkorúaknak. A vármegyeszékhelyen működő nyugdíjas klubok és az azokat összefogó Városi Nyugdíjas Egyesület ugyanis mindent megtesz, hogy fitten tartsa és jobbnál jobb programokkal szórakoztassa az időseket. Persze, ehhez ki kell ám mozdulni otthonról!

nyugdíjas klub
Balázsiné Gődér Ágival a nyugdíjas klubok programjairól és a szépkorúak szórakozási lehetőségeiről beszélgettünk
Fotó: Mészáros János

Nyugdíjas klubok sporttal, kirándulással, bulizással Szolnokon

Balázsiné Gődér Ágnes, a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke nem véletlenül került a pozíciójába: akkora energiával érkezett meg podcast stúdiónkba, hogy ha annak csak a felét adja át a klubtagoknak, már megnyerhetnének vele egy fél olimpiát. Kell is az energia, hiszen 24 klubot fog össze, és rengeteg programot szervez, tart kézben. Mindezt azért, hogy a szolnoki szépkorúak tényleg kiélvezhessék a nyugdíjas éveket.

Podcastünkben elmondja, hogy:

  • miért fontos, hogy nyugdíj után is aktívak maradjanak az emberek?
  • hol vannak nyugdíjas klubok Szolnokon?
  • milyen aktuális és állandó programok vannak a városban a szépkorúak számára?
  • hogyan lehet kimaxolni az élet élvezetét nyugdíjas korban?
  • hol lehet nyomon követni az egyesület tevékenységét?
  • milyen nem várt ajándék jöhet még az élettől, ha valaki nyitott rá?

Ön is a szépkorúak bölcs táborát erősíti? Tudja meg Ön is, hogy mennyi, de mennyi lehetősége van a tartalmas szórakozásra! Vagy szüleinek keres elfoglaltságot, hogy oszlassa időskori magányukat? Mindenképp hallgassa meg podcastadásunkat!


 

