Kifogyott a benzin? Mutatjuk, ezen a hétvégén hol tankolhatunk kedvezményesen

Hol tankoljunk? Hol vásárolhatunk olcsóbb benzin? Cikkünkből kiderül, hol érdemes most tankolni. Szolnokon is kapunk kedvezményt. Mutatjuk, hol.

Mutatjuk, ezen a hétvégén találnak az autósok olcsóbb benzint Szolnokon

Fotó: Takács József

Egyelőre stabilak az üzemanyagárak, ám az Auchan kutakon olcsóbb lesz a benzin ezen a hétvégén.

Olcsóbb benzin – már péntektől

– Ezen a héten nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára jelenleg körülbelül 585 forint körül mozog. Ezen a hétvégén viszont érdemes kihasználni az Auchan benzinkutak kedvezményét, mert péntektől vasárnapig 20 forintot spórolhatunk literenként, ha legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárolunk – olvasható az áruházlánc sajtóközleményében.

Hatszáz forintot is spórolhatunk

Az Auchan amúgy is versenyképes áraiból most 20 forint lejön literenként, ha valaki legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárol. Ez tehát egy átlagos tankolás esetében, ami körülbelül 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent. Érdemes lehet tehát élni ezzel a lehetőséggel!

A pontos árakról és az akcióban részt vevő kutakról az auchan.hu/petrol oldalon lehet tájékozódni.