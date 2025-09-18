Cseresznyepálinkával és gyógymasszázzsal várják a látogatókat

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye értékei is megtalálhatók az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK). Mutatjuk, milyen térségre jellemző finomságokkal, csodálatos termékekkel találkozhatnak a rendezvényre látogatók.

Megnyílt az OMÉK, ahol Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is bemutatkozik

Fotó: Videóból kivágott részlet / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

Szeptember 18-21 között megnyitotta kapuit az OMÉK Budapesten a Hungexpo területén. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Értékei szervezésében – a Tisza-tó Esszenciájával partnerségben – az „E” pavilonban, a Hungarikum téren Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is várja a látogatókat.

Csütörtökön délelőtt rövid videóval jelentkeztek be a vásárról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkatársai. A képsorok is meglehetősen csalogatóak, így, ahogyan az illetékesek a bejelentkezésben kiemelték: érdemes ellátogatni a jászkunsági standhoz is.

OMÉK: terítéken a jászkunsági értékek

És hogy mivel, kikkel találkozhatnak ott az érdeklődők?

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság: kvízjáték.

Nemzeti Művelődési Intézet JNSZ Vármegyei Igazgatósága: szótábla játék, puzzle szivacskocka interaktív játékok.

Kézműves Örökség Egyesület, Kézművesház (Törökszentmiklós): kunhímzés ruhák, párnák, kiegészítők.

Hornyákné Sila Katalin mezőtúri fazekas népi iparművész: korongozás, díszítés - bemutató.

Nagykörű önkormányzat: cseresznyés termékek, házi sütemény kóstoló.

RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum: kiadványok, szóróanyagok, érdekességek.

Cserkeszőlő önkormányzat: gyógyvíz, gyógymasszázs a helyszínen, borkocsonya kóstolás.

Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület: megújult jász örökségünk.