3 órája
Cseresznyepálinkával és gyógymasszázzsal várják a látogatókat
Terítéken a jászkunsági ízek és termékek. Megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), ahol természetesen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is bemutatkozik.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye értékei is megtalálhatók az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK). Mutatjuk, milyen térségre jellemző finomságokkal, csodálatos termékekkel találkozhatnak a rendezvényre látogatók.
Szeptember 18-21 között megnyitotta kapuit az OMÉK Budapesten a Hungexpo területén. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Értékei szervezésében – a Tisza-tó Esszenciájával partnerségben – az „E” pavilonban, a Hungarikum téren Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is várja a látogatókat.
Csütörtökön délelőtt rövid videóval jelentkeztek be a vásárról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkatársai. A képsorok is meglehetősen csalogatóak, így, ahogyan az illetékesek a bejelentkezésben kiemelték: érdemes ellátogatni a jászkunsági standhoz is.
OMÉK: terítéken a jászkunsági értékek
És hogy mivel, kikkel találkozhatnak ott az érdeklődők?
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság: kvízjáték.
- Nemzeti Művelődési Intézet JNSZ Vármegyei Igazgatósága: szótábla játék, puzzle szivacskocka interaktív játékok.
- Kézműves Örökség Egyesület, Kézművesház (Törökszentmiklós): kunhímzés ruhák, párnák, kiegészítők.
- Hornyákné Sila Katalin mezőtúri fazekas népi iparművész: korongozás, díszítés - bemutató.
- Nagykörű önkormányzat: cseresznyés termékek, házi sütemény kóstoló.
- RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum: kiadványok, szóróanyagok, érdekességek.
- Cserkeszőlő önkormányzat: gyógyvíz, gyógymasszázs a helyszínen, borkocsonya kóstolás.
- Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület: megújult jász örökségünk.
A Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár – a jászkunsági értékekkel – szeptember 21-ig minden nap délelőtt tíz és este hat óra között várja a látogatókat.