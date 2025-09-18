szeptember 18., csütörtök

41 perce

Cseresznyepálinkával és gyógymasszázzsal várják a látogatókat

Címkék#OMÉK#JNSZ Vármegyei Értéktár Bizottság#Jász-Nagykun-Szolnok#sütemény

Terítéken a jászkunsági ízek és termékek. Megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), ahol természetesen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is bemutatkozik.

Rimóczi Ágnes

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye értékei is megtalálhatók az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK). Mutatjuk, milyen térségre jellemző finomságokkal, csodálatos termékekkel találkozhatnak a rendezvényre látogatók.

OMÉK Jászkunság
Megnyílt az OMÉK, ahol Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is bemutatkozik
Fotó: Videóból kivágott részlet / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

Szeptember 18-21 között megnyitotta kapuit az OMÉK Budapesten a Hungexpo területén. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Értékei szervezésében – a Tisza-tó Esszenciájával partnerségben – az „E” pavilonban, a Hungarikum téren Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is várja a látogatókat.

Csütörtökön délelőtt rövid videóval jelentkeztek be a vásárról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkatársai. A képsorok is meglehetősen csalogatóak, így, ahogyan az illetékesek a bejelentkezésben kiemelték: érdemes ellátogatni a jászkunsági standhoz is.

OMÉK: terítéken a jászkunsági értékek

És hogy mivel, kikkel találkozhatnak ott az érdeklődők?

  • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság: kvízjáték.
  • Nemzeti Művelődési Intézet JNSZ Vármegyei Igazgatósága: szótábla játék, puzzle szivacskocka interaktív játékok.
  • Kézműves Örökség Egyesület, Kézművesház (Törökszentmiklós): kunhímzés ruhák, párnák, kiegészítők. 
  • Hornyákné Sila Katalin mezőtúri fazekas népi iparművész: korongozás, díszítés - bemutató.
  • Nagykörű önkormányzat: cseresznyés termékek, házi sütemény kóstoló.
  • RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum: kiadványok, szóróanyagok, érdekességek.
  • Cserkeszőlő önkormányzat: gyógyvíz, gyógymasszázs a helyszínen, borkocsonya kóstolás.
  • Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület: megújult jász örökségünk.

A Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár – a jászkunsági értékekkel – szeptember 21-ig minden nap délelőtt tíz és este hat óra között várja a látogatókat.

 

